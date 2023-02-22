Cheick Doukoure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheick Doukoure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cheick Doukoure kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cheick Doukoure ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cheick Doukoure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheick Doukoure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cheick Doukoure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheick Doukoure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheick Doukoure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheick Doukoure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheick Doukoure 11 Eylül 1992 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheick Doukoure Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simbioze Football yapmaktadır. Cheick Doukoure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cheick Doukoure'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cheick Doukoure Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Doukoure_off

http://www.instagram.com/douckyy/

http://www.facebook.com/Doukoureofficiel/

Cheick Doukoure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cheick Doukoure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cheick Doukoure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheick Doukoure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Lorient

27 Temmuz 2012 yılında SAS Epinal

30 Haziran 2013 yılında FC Lorient

1 Temmuz 2014 yılında FC Metz

4 Ağustos 2017 yılında Levante

2 Eylül 2019 yılında SD Huesca

30 Haziran 2020 yılında Levante

23 Temmuz 2021 yılında CD Leganés

29 Ocak 2022 yılında Aris Selanik

Cheick Doukoure kimdir

Cheick Doukoure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheick Doukoure şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Cheick Doukoure Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fildişi Sahili takımında 13 numaralı formasıyla 11 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

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Cheick Doukoure nereli

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