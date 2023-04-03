Cheick Doumbia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheick Doumbia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheick Doumbia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cheick Doumbia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cheick Doumbia 18 Ekim 2004 tarihinde Courcouronnes şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.Gerçek adı da Cheick Mohamed Doumbia şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cheick Doumbia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Management yapmaktadır. Cheick Doumbia, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cheick Doumbia'nin FC Lorient B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Cheick Doumbia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cheick Doumbia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Lorient B
Cheick Doumbia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cheick Doumbia şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?US Grigny (2012-2018), FC Lorient (2018-2021)
Cheick Doumbia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fransa U19 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Fransa U18 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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