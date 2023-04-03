Cheikh Cory Sene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheikh Cory Sene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheikh Cory Sene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheikh Cory Sene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheikh Cory Sene 20 Nisan 2001 tarihinde Guédiawaye şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheikh Cory Sene Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AY-Agency yapmaktadır. Cheikh Cory Sene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 9 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Cheikh Cory Sene'nin RC Lens B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cheikh Cory Sene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cheikh Cory Sene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cheikh Cory Sene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheikh Cory Sene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2019 yılında RC Lens B

11 Ocak 2021 yılında FC Annecy

30 Haziran 2021 yılında RC Lens B

Cheikh Cory Sene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheikh Cory Sene şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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