Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak görülen İngiltere Premier Ligi'nde futbol şöleni 11. hafta mücadeleleri ile sürecek. Bu kapsamda Chelsea ile Burnley takımları karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Chelsea - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

CHELSEA - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea - Burnley maçı 6 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Zirveyi de yakından ilgilendiren bu dev mücadele Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

CHELSEA - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Chelsea - Burnley maçı S Sport ve S Sport Plus platformlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport Plus, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.