Chelsea, Inter'in yıldız oyuncusu Romelu Lukaku için servet döküyor!

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlaarak, Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanan Chelsea; forvet hattına eski oyuncusu Romelu Lukaku'yu transfer etmek istiyor. Daha önce Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland için de girişimlerinde bulunan Londra ekibi, oyuncunun takımdan ayrılmayı düşünmemesiyle bu transferi rafa kaldırmıştı.

100 MİLYON STERLİN İSTENİYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Chelsea yönetiminin Romelu Lukaku transferi için Interli yöneticilerle temasa geçtiği iddia edildi. Öte taraftan, İtalya basınında Inter'in Belçikalı forveti için en az 100 milyon Sterlin isteyeceği ifade edildi.

GEÇMİŞTE CHELSEA FORMASI GİYMİŞTİ

2011 yılında Chelsea'nin RSC Anderlecht'ten 15 milyon Euro'ya aldığı Romelu Lukaku, Chelsea'deki ilk sezonunun ardından çeşitli Premier Lig takımlarına kiralanmıştı. West Bromwich Albion ve Everton'da da forma giyen yıldız futbolcuyu, 2014'te Everton 35 milyon 360 bin Euro karşılığında transfer etmişti.

DEĞERİNİ KATLADI

3 yıl içinde patlama yaparak değerine değer katan Lukaku, bu kez Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester United'a 84 milyon 700 bin Euro bedelle transfer oldu. United'da bekleneni veremeyen Belçikalı, 2019'da bonuslarla beraber 78 milyon Euro'ya Inter'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon, Inter formasıyla 44 maça çıkıp 30 gol 11 de asist yapan 28 yaşındaki hücumcu, takımının 10 yıl sonra gelen şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı.