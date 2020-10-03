Premier Lig'de bu sezonun transfer şampiyonu olarak görülen Chelsea, 4. hafta maçında kendi sahasında konuk ettiği Crystal Palace'a karşı rahat bir galibiyet aldı. Farklı kazanan Chelsea, puanını 7'ye yükseltti.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 50. dakikasında Crystal Palace ceza sahasında yaşanan karambole son noktayı yeni transfer Chilwell koydu. Chelsea bu golle 1-0 öne geçti.

66. dakikada Chilwell'in ortasına iyi yükselen Zouma, kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.

Jorginho ise 78 ve 82. dakikalarda kazanılan penaltı vuruşlarını gole çevirerek karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-0.

Bu sonucun ardından Chelsea puanını 7'ye yükseltirken, Crystal Palace 6 puanda kaldı.