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Chelsea - Villareal UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Chelsea ile UEFA Avrupa ligi şampiyonu Villareal karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar Chelsea - Villareal UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

Chelsea - Villareal UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolda UEFA organizasyonları ile heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu İngiliz ekibi Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazana İspanyol ekibi Villareal karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar Chelsea - Villareal UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

Chelsea - Villareal UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CHELSEA - VİLLAREAL UEFA SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Ağustos 2021 Çarşamba günü oynanacak karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. 2020-2021 sezonundaki son UEFA kupasını alacak takımın belli olacağı mücadele Belfast'da, Windsor Park Stadyumu'nda oynanacak.

CHELSEA - VİLLAREAL UEFA SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

İki takımın da kupaya uzanarak önümüzdeki sezona moralli olarak girmek istediği bu karşılaşma EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Exxen, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Chelsea - Villareal UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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