Chi Ezennolim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chi Ezennolim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chi Ezennolim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chi Ezennolim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chi Ezennolim 9 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Chibuike Udogu Ezennolim şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chi Ezennolim Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Welling United futbol takımında oynamaktadır. Welling United takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Chi Ezennolim'nin Welling United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Chi Ezennolim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chi Ezennolim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
14 Temmuz 2021 yılında Welling Utd.
Chi Ezennolim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chi Ezennolim şuan Welling United takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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