Chi Ung Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chi Ung Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chi Ung Choi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chi Ung Choi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chi Ung Choi 24 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 최치웅 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chi Ung Choi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Yangju Citizen futbol takımında oynamaktadır. Yangju Citizen takımına 21 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Chi Ung Choi'nin Yangju Citizen ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Chi Ung Choi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chi Ung Choi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Cheonan Jeil HS
1 Ocak 2020 yılında Soongsil Univ.
20 Ocak 2023 yılında Suwon FC
21 Şubat 2023 yılında Yangju Citizen
31 Aralık 2023 yılında Suwon FC
Chi Ung Choi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chi Ung Choi şuan Yangju Citizen takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Changwon Uichang-gu Youth (창원 의창구 유소년, 2011),
Changwon Elementary School (창원초등학교, 2012-2013),
Gyeongnam FC U15 (토월중학교, 2014-2016),
Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2017-2019),
Soongsil University (숭실대학교, 2020-2022)
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