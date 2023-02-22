Chiamaka Madu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chiamaka Madu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chiamaka Madu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chiamaka Madu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chiamaka Madu 27 Temmuz 1996 tarihinde Port Harcourt şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Chiamaka Emmanuel Madu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chiamaka Madu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallant Respect yapmaktadır. Chiamaka Madu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Chiamaka Madu'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chiamaka Madu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chiamaka Madu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2010 yılında Ocean Boys FC
1 Ocak 2012 yılında Rivers United
1 Ocak 2014 yılında Sharks FC
1 Ocak 2016 yılında Enugu Rangers
1 Temmuz 2021 yılında Rivers United
Chiamaka Madu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chiamaka Madu şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
Chiamaka Madu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nigeria B takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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