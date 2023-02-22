Chibueze Lambert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chibueze Lambert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chibueze Lambert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chibueze Lambert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chibueze Lambert {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chibueze Lambert Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına - tarihinde katılmıştır. Chibueze Lambert'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chibueze Lambert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chibueze Lambert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chibueze Lambert şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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