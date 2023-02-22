Chibuike Ewenike kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chibuike Ewenike Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chibuike Ewenike adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chibuike Ewenike Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chibuike Ewenike 27 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chibuike Ewenike Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chibuike Ewenike, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Chibuike Ewenike'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chibuike Ewenike Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chibuike Ewenike futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Kano Pillars
31 Mart 2022 yılında Shooting Stars
Chibuike Ewenike Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chibuike Ewenike şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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