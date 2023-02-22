Chibuike Nwaiwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chibuike Nwaiwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chibuike Nwaiwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chibuike Nwaiwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chibuike Nwaiwu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chibuike Nwaiwu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chibuike Nwaiwu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Chibuike Nwaiwu'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chibuike Nwaiwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chibuike Nwaiwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2021 yılında FC Heartland
21 Eylül 2022 yılında Enyimba Aba
Chibuike Nwaiwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chibuike Nwaiwu şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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