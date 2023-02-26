Chibuike Ohizu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chibuike Ohizu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chibuike Ohizu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chibuike Ohizu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chibuike Ohizu 18 Eylül 1996 tarihinde Onitsha şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chibuike Ohizu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chibuike Ohizu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 26 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Chibuike Ohizu'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chibuike Ohizu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chibuike Ohizu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chibuike Ohizu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chibuike Ohizu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2018 yılında Jomo Cosmos

26 Kasım 2020 yılında Sekhukhune

Chibuike Ohizu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chibuike Ohizu şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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