Chibuzor Okonkwo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chibuzor Okonkwo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chibuzor Okonkwo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chibuzor Okonkwo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chibuzor Okonkwo 16 Aralık 1988 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Chibuzor Augustine Okonkwo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chibuzor Okonkwo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Chibuzor Okonkwo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 21 Nisan 2017 tarihinde katılmıştır. Chibuzor Okonkwo'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chibuzor Okonkwo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chibuzor Okonkwo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chibuzor Okonkwo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chibuzor Okonkwo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Bayelsa

1 Temmuz 2010 yılında FC Heartland

1 Ocak 2013 yılında Enugu Rangers

1 Ağustos 2013 yılında Asswehly SC

30 Haziran 2014 yılında Enugu Rangers

1 Ocak 2015 yılında Ifeanyi Ubah

21 Nisan 2017 yılında Kanemi Warriors

Chibuzor Okonkwo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chibuzor Okonkwo şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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