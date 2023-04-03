Chico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Chico kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chico ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.