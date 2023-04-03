Chico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chico 19 Mayıs 2003 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Alves Ribeiro şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chico Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportsbloom yapmaktadır. Chico, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Chico'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Chico Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/chico8_/
Chico Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2018 yılında FC Porto U17
1 Temmuz 2020 yılında FC Porto U19
12 Temmuz 2021 yılında Guimarães B
Chico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chico şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Porto
Chico Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U17 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U16 takımında 8 numaralı formasıyla 27 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U15 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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