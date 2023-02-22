Chidera Ezeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chidera Ezeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chidera Ezeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chidera Ezeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chidera Ezeh {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chidera Ezeh Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chidera Ezeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Chidera Ezeh'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chidera Ezeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chidera Ezeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Nisan 2017 yılında Enugu Rangers
19 Ocak 2020 yılında FC Heartland
1 Kasım 2021 yılında Gombe United
31 Mart 2022 yılında Shooting Stars
1 Kasım 2022 yılında Enugu Rangers
Chidera Ezeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chidera Ezeh şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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