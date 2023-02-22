Chidera Nduka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chidera Nduka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chidera Nduka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chidera Nduka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chidera Nduka {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chidera Nduka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına - tarihinde katılmıştır. Chidera Nduka'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chidera Nduka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chidera Nduka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chidera Nduka şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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