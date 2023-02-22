Chidi Nwachukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chidi Nwachukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chidi Nwachukwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chidi Nwachukwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chidi Nwachukwu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Solomon Chidi Nwachukwu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chidi Nwachukwu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chidi Nwachukwu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına - tarihinde katılmıştır. Chidi Nwachukwu'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chidi Nwachukwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chidi Nwachukwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chidi Nwachukwu şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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