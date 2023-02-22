Chidiebere Nwobodo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chidiebere Nwobodo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chidiebere Nwobodo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chidiebere Nwobodo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chidiebere Nwobodo 24 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chidiebere Nwobodo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OUS LTD yapmaktadır. Chidiebere Nwobodo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Chidiebere Nwobodo'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chidiebere Nwobodo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chidiebere Nwobodo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Enugu Rangers
Chidiebere Nwobodo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chidiebere Nwobodo şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
Chidiebere Nwobodo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Nigeria B takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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