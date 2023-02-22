Chigozi Obasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chigozi Obasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Chigozi Obasi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chigozi Obasi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.