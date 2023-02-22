Chigozi Obasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chigozi Obasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chigozi Obasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chigozi Obasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chigozi Obasi 15 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chigozi Obasi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eminence Sports Management yapmaktadır. Chigozi Obasi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Chigozi Obasi'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chigozi Obasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chigozi Obasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Fosla Academy
1 Ocak 2017 yılında Osun United
27 Ocak 2018 yılında Sunshine Stars
1 Ocak 2020 yılında Lobi Stars
1 Mayıs 2021 yılında Nasarawa United
1 Eylül 2021 yılında Enyimba Aba
Chigozi Obasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chigozi Obasi şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Chigozi Obasi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.
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