Chigozie Chilekwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chigozie Chilekwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chigozie Chilekwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chigozie Chilekwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chigozie Chilekwu 4 Ağustos 1996 tarihinde Aba şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Chigozie Emmanuel Chilekwu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chigozie Chilekwu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chigozie Chilekwu, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Chigozie Chilekwu'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chigozie Chilekwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chigozie Chilekwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Akwa United
1 Temmuz 2019 yılında Ifeanyi Ubah
1 Ocak 2021 yılında Lobi Stars
1 Kasım 2021 yılında Sunshine Stars
26 Eylül 2022 yılında Enyimba Aba
Chigozie Chilekwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chigozie Chilekwu şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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