Chigozie İhunda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chigozie İhunda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chigozie İhunda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chigozie İhunda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chigozie İhunda 10 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Chigonum Ihunda Benneth şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chigozie İhunda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chigozie İhunda, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Chigozie İhunda'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chigozie İhunda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chigozie İhunda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Rivers United
Chigozie İhunda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chigozie İhunda şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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