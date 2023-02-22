Chijioke Ejiogu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chijioke Ejiogu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chijioke Ejiogu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chijioke Ejiogu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chijioke Ejiogu 22 Kasım 1984 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chijioke Ejiogu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Chijioke Ejiogu'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chijioke Ejiogu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chijioke Ejiogu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2004 yılında Dolphin FC
1 Ocak 2008 yılında Akwa United
30 Haziran 2008 yılında Dolphin FC
1 Eylül 2008 yılında Enyimba Aba
1 Ocak 2012 yılında FC Heartland
1 Ocak 2013 yılında Sharks FC
1 Temmuz 2013 yılında Enyimba Aba
3 Temmuz 2016 yılında Ifeanyi Ubah
1 Ocak 2019 yılında FC Heartland
1 Kasım 2022 yılında Bayelsa
Chijioke Ejiogu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chijioke Ejiogu şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Arugo F.C.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.