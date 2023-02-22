Chijoke Nnamdi Akuneto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chijoke Nnamdi Akuneto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chijoke Nnamdi Akuneto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chijoke Nnamdi Akuneto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chijoke Nnamdi Akuneto 10 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chijoke Nnamdi Akuneto Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Linda Sports yapmaktadır. Chijoke Nnamdi Akuneto, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Chijoke Nnamdi Akuneto'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chijoke Nnamdi Akuneto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chijoke Nnamdi Akuneto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında FC Heartland
1 Kasım 2021 yılında Rivers United
Chijoke Nnamdi Akuneto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chijoke Nnamdi Akuneto şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
Chijoke Nnamdi Akuneto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nigeria B takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.
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