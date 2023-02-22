Chikamso Okechukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chikamso Okechukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chikamso Okechukwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chikamso Okechukwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chikamso Okechukwu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chikamso Okechukwu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına - tarihinde katılmıştır. Chikamso Okechukwu'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chikamso Okechukwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chikamso Okechukwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chikamso Okechukwu şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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