Chike Kandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chike Kandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chike Kandi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chike Kandi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chike Kandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chike Kandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chike Kandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chike Kandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chike Kandi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chike Kandi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chike Kandi 6 Ekim 1995 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Galler,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Luke Chike Kandi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chike Kandi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chike Kandi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Chike Kandi'nin Farnborough FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chike Kandi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chike Kandi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Chelsea Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2014 yılında West Brom U21

24 Ekim 2014 yılında Brighton U21

6 Kasım 2015 yılında Bognor Regis

10 Ocak 2016 yılında Brighton U21

11 Mart 2016 yılında Bognor Regis

31 Mayıs 2016 yılında Brighton U21

4 Ağustos 2016 yılında Woking

1 Temmuz 2017 yılında Leatherhead FC

12 Eylül 2017 yılında FC Dag & Red

18 Ağustos 2020 yılında Aldershot

20 Temmuz 2021 yılında Dulwich Hamlet

4 Ağustos 2022 yılında Dover Athletic

27 Ocak 2023 yılında Farnborough

Chike Kandi kimdir

Chike Kandi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chike Kandi şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Birmingham City, Chelsea FC

Chike Kandi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Galler U19 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Chike Kandi nereli

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