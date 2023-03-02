Chike Kandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chike Kandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chike Kandi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chike Kandi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chike Kandi 6 Ekim 1995 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Galler,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Luke Chike Kandi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chike Kandi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chike Kandi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Chike Kandi'nin Farnborough FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chike Kandi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chike Kandi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2011 yılında Chelsea Altyapı
1 Temmuz 2012 yılında Chelsea U18
1 Temmuz 2014 yılında West Brom U21
24 Ekim 2014 yılında Brighton U21
6 Kasım 2015 yılında Bognor Regis
10 Ocak 2016 yılında Brighton U21
11 Mart 2016 yılında Bognor Regis
31 Mayıs 2016 yılında Brighton U21
4 Ağustos 2016 yılında Woking
1 Temmuz 2017 yılında Leatherhead FC
12 Eylül 2017 yılında FC Dag & Red
18 Ağustos 2020 yılında Aldershot
20 Temmuz 2021 yılında Dulwich Hamlet
4 Ağustos 2022 yılında Dover Athletic
27 Ocak 2023 yılında Farnborough
Chike Kandi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chike Kandi şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Birmingham City, Chelsea FC
Chike Kandi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Galler U19 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.
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