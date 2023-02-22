Chimezie Njoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chimezie Njoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chimezie Njoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chimezie Njoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chimezie Njoku 2 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chimezie Njoku Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chimezie Njoku, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Chimezie Njoku'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chimezie Njoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chimezie Njoku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Abia Warriors
Chimezie Njoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chimezie Njoku şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Abia Warriors Feeder
Chimezie Njoku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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