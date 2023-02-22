Chinedu Chukwu Ufere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chinedu Chukwu Ufere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chinedu Chukwu Ufere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chinedu Chukwu Ufere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chinedu Chukwu Ufere 6 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chinedu Chukwu Ufere Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini C2E Sports Management yapmaktadır. Chinedu Chukwu Ufere, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Chinedu Chukwu Ufere'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chinedu Chukwu Ufere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chinedu Chukwu Ufere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Kwara United
1 Aralık 2021 yılında Lobi Stars
31 Mart 2022 yılında Niger Tornad.
Chinedu Chukwu Ufere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chinedu Chukwu Ufere şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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