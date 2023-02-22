Chinedu Enuademu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chinedu Enuademu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chinedu Enuademu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chinedu Enuademu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chinedu Enuademu 25 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chinedu Enuademu Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BADIG yapmaktadır. Chinedu Enuademu, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Chinedu Enuademu'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chinedu Enuademu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chinedu Enuademu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chinedu Enuademu şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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