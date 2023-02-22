Chinedu Ohanachom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chinedu Ohanachom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Chinedu Ohanachom kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chinedu Ohanachom ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.