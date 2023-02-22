Chinedu Ohanachom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chinedu Ohanachom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chinedu Ohanachom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chinedu Ohanachom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chinedu Ohanachom 24 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chinedu Ohanachom Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chinedu Ohanachom, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 30 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Chinedu Ohanachom'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chinedu Ohanachom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chinedu Ohanachom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2015 yılında Kanemi Warriors
3 Ocak 2017 yılında Enyimba Aba
1 Ocak 2018 yılında Desert Stars
2 Aralık 2018 yılında Kanemi Warriors
1 Temmuz 2019 yılında FC Heartland
30 Ocak 2020 yılında Nasarawa United
Chinedu Ohanachom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chinedu Ohanachom şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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