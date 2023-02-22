Chinedu Ozor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chinedu Ozor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chinedu Ozor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chinedu Ozor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chinedu Ozor 29 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chinedu Ozor Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chinedu Ozor, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Chinedu Ozor'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chinedu Ozor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chinedu Ozor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Abia Warriors
1 Temmuz 2020 yılında Lobi Stars
4 Ağustos 2021 yılında Karamone FC
7 Ekim 2022 yılında Lobi Stars
Chinedu Ozor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chinedu Ozor şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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