Chinedu Sunday Chukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chinedu Sunday Chukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chinedu Sunday Chukwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chinedu Sunday Chukwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chinedu Sunday Chukwu 28 Şubat 1997 tarihinde Nkanu East, Enugu State şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chinedu Sunday Chukwu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Chinedu Sunday Chukwu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Chinedu Sunday Chukwu'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chinedu Sunday Chukwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chinedu Sunday Chukwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Temmuz 2015 yılında Kwara United
1 Temmuz 2017 yılında Kano Pillars
31 Temmuz 2018 yılında FC Heartland
7 Ekim 2022 yılında Lobi Stars
1 Aralık 2022 yılında FC Heartland
7 Ocak 2023 yılında Lobi Stars
Chinedu Sunday Chukwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chinedu Sunday Chukwu şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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