Chinedu Udeagha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chinedu Udeagha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chinedu Udeagha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chinedu Udeagha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chinedu Udeagha 26 Aralık 1992 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Sunday Udeagha Chinedu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chinedu Udeagha Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EUROSTAR yapmaktadır. Chinedu Udeagha, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 16 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Chinedu Udeagha'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chinedu Udeagha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chinedu Udeagha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Enyimba Aba
1 Temmuz 2019 yılında Lobi Stars
1 Temmuz 2020 yılında Wikki Tourists
16 Aralık 2021 yılında Kwara United
Chinedu Udeagha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chinedu Udeagha şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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