Chinonso Okonkwo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chinonso Okonkwo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chinonso Okonkwo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chinonso Okonkwo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chinonso Okonkwo 4 Haziran 1990 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chinonso Okonkwo Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Edwino Sports yapmaktadır. Chinonso Okonkwo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Chinonso Okonkwo'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chinonso Okonkwo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chinonso Okonkwo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2016 yılında Rivers United
3 Mart 2017 yılında Riga
1 Temmuz 2017 yılında Enyimba Aba
1 Ocak 2019 yılında FC Heartland
1 Temmuz 2019 yılında Lobi Stars
Chinonso Okonkwo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chinonso Okonkwo şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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