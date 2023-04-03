Chip Engels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chip Engels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chip Engels adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chip Engels Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chip Engels 17 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chip Engels Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chip Engels, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Chip Engels'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chip Engels Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chip Engels futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2013 yılında Zwolle Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında PEC Zwolle U17

1 Temmuz 2019 yılında PEC Zwolle U19

1 Temmuz 2020 yılında PEC Zwolle U21

1 Ağustos 2022 yılında Willem II U21

Chip Engels Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chip Engels şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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