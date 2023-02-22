Chisom Elvis Chikatara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chisom Elvis Chikatara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chisom Elvis Chikatara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chisom Elvis Chikatara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chisom Elvis Chikatara 24 Kasım 1994 tarihinde Umuahia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chisom Elvis Chikatara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PEXSPORT INT'L MANG yapmaktadır. Chisom Elvis Chikatara, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 26 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Chisom Elvis Chikatara'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chisom Elvis Chikatara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chisom Elvis Chikatara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.
Chisom Elvis Chikatara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Chisom Elvis Chikatara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Abia Warriors
18 Temmuz 2016 yılında Wydad AC
15 Ağustos 2018 yılında El Gouna
17 Ocak 2019 yılında Gaish
30 Haziran 2019 yılında El Gouna
1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz
8 Ekim 2019 yılında Akwa United
19 Aralık 2019 yılında Al-Faisaly SC
1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz
7 Şubat 2020 yılında Al-Shabab Club
18 Aralık 2020 yılında Naft Missan
1 Nisan 2021 yılında Duhok SC
3 Eylül 2021 yılında Gokulam FC
26 Mart 2022 yılında Abia Warriors
Chisom Elvis Chikatara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chisom Elvis Chikatara şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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