Chizoba Amaefule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chizoba Amaefule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chizoba Amaefule adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chizoba Amaefule Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chizoba Amaefule 28 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chizoba Amaefule Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TK-SPM yapmaktadır. Chizoba Amaefule, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Chizoba Amaefule'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chizoba Amaefule Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chizoba Amaefule futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Bayelsa
4 Şubat 2015 yılında Al-Markhiya SC
30 Haziran 2015 yılında Dolphin FC
1 Şubat 2016 yılında Abia Warriors
15 Ocak 2017 yılında Enugu Rangers
1 Ocak 2018 yılında Plateau United
1 Temmuz 2020 yılında FC Heartland
16 Aralık 2021 yılında Kwara United
Chizoba Amaefule Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chizoba Amaefule şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
Chizoba Amaefule Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.
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