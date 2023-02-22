Chizoba Amaefule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chizoba Amaefule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Chizoba Amaefule kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chizoba Amaefule ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.