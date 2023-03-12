CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu da altılı masanın adayı olurken CHP'den milletvekili adayı olmak isteyenler de başvuru ücretini araştırıyor. Peki CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP milletvekili başvuru formu haberimizde...

Melahat Ersoy
Editör
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CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu

Türkiye'de takvim yaprakları 14 Mayıs 2023 tarihini gösterdiğinde vatandaşlar sandık başına gidecek. Seçmenler oy kullanarak cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini seçecek. Bu kapsamda tüm partilerden olduğu gibi CHP'den de milletvekili adayı olmak isteyenlerden başvuru ücreti alınıyor. Aday olmak isteyenler de CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? sorusunun cevabını araştırmaktadır. Başvuru formunu da ulaşmak isteyenler için CHP milletvekili başvuru formu haberimizde...

CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu

CHP 2023 MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIK ÜCRETİ NEDİR?

CHP 2023 yılında milletvekili adayı olmak isteyen erkek adaylardan 30 bin TL, kadın adaylardan 15 bin TL ücret talep ediyor. Gençler ve yüzde 40 veya üzeri engelli adaylar da 15 bin TL ücret ödeyecek. Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay’da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak. 20 Mart’ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3’er bin lira da dosya ücreti alınacak.

CHP MİLLETVEKİLİ ADAY BAŞVURU FORMU

CHP milletvekili aday başvuru formu henüz paylaşılmadı. Paylaşıldığı anda haberimize eklenecektir.

CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu

MİLLETVEKİLLİĞİ ADAY BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINIYOR MU?

CHP'den milletvekili adayı olmak isteyenlerin yatırdığı başvuru ücreti geri alınamamaktadır.

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