CHP ağaç katletmeye devam ediyor! Beşiktaş Ayazma Parkı'ndaki ağaçların kesilme sebebi sinirleri hoplattı!

Beşiktaş Ayazma Park'ında geçen perşembe 3 ağaç Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesilmesi üzerine parkın çevresinde yaşayan semt sakinleri kesilen ağaçların sağlıklı olduğunu belirterek, asıl kesilme nedenini açıkladı.

Emine Özfalcı
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CHP ağaç katletmeye devam ediyor! Beşiktaş Ayazma Parkı'ndaki ağaçların kesilme sebebi sinirleri hoplattı!

Beşiktaş Ayazma Park'ında geçtiğimiz perşembe günü 3 ağaç Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesildi. Parkın çevresinde yaşayan semt sakinleri kesilen ağaçların sağlıklı olduğunu belirtirken kesilme sebebinin etraftaki dairelerde yaşayan kişilerin boğaz manzarasını görebilmesi için olduğunu iddia etti.

Mahalle sakini Kıral Donklu, "Birileri parklar müdürlüğüne bir şekilde şikâyet edip bunu meşru yoldan halledip sanki ağaçları ortadan kaldırmış gibi görünüyor. Sonuçta hepsini bir anda kesselerdi belki çok fazla tepki çekebilirdi. Ben kurduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Eğer iki ağaç kuruduysa öteki ağaçlar da kururdu." ifadelerini kullandı.

CHP ağaç katletmeye devam ediyor! Beşiktaş Ayazma Parkı'ndaki ağaçların kesilme sebebi sinirleri hoplattı!

"AĞAÇLARIN KURUDUKLARI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

"Ayazma Parkı'nda olumsuzluk tespit edilen üç ağaç, bakım çalışmalarının yapılmasının ardından iki büyüme dönemi boyunca gözlemlenmiştir.

Yapılan tetkikler sonucunda ağaçların büyüme dönemlerini sonlandırdığı anlaşılmış; yaşamsal faaliyetlerinin son bulması neticesinde ise kurudukları tespit edilmiştir.

CHP ağaç katletmeye devam ediyor! Beşiktaş Ayazma Parkı'ndaki ağaçların kesilme sebebi sinirleri hoplattı!

Kamu sağlığı ve güvenliğine tehdit oluşturan kuru ağaçlar, 29.08.2022 tarihinde alandan uzaklaştırılmıştır. Alandan uzaklaştırılan ağaçların yerine park dokusuna ve florasına uygun yeni ağaçların dikiminin ise ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."

CHP ağaç katletmeye devam ediyor! Beşiktaş Ayazma Parkı'ndaki ağaçların kesilme sebebi sinirleri hoplattı!

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