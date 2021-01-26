CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız kimdir? CHP Aksu İlçe Başkanı olayı ne?

CHP'de son günlerde sıklıkla gündeme gelen taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre Antalya'nın Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız, 2016 yılında parti üyesi Nurcan Y.'ye tecavüz etti. Bu iddianın yayılması üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

CHP AKSU İLÇE BAŞKANI KENAN YILDIZ KİMDİR?

CHP’nin Aksu İlçe Kongresi’nde tek aday olarak seçime giren Kenan Yıldız, 90 oyla ilçe başkanı seçildi. Daha önce de aynı görevde bulunan Yıldız'ın kişisel yaşamı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecek olup anlayışınız için teşekkür ederiz.

CHP AKSU İLÇE BAŞKANI OLAYI NE?

Antalya'da CHP Aksu İlçe Başkanlığı'nda yaşandığı iddia edilen skandalda, parti üyesi Nurcan Y., CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız'ın 2016 yılında kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Daha sonra hamile kaldığını belirten kadın, bebeğin düşmesi için darbedildiğini iddia etti.

Yıldız ile partiye gidip gelirken tanıştığını aktaran 39 yaşındaki kadın, "Bir gün yayla şenliklerinden dönerken su çeşmesine gitmiştim. Arkamdan gelmiş. Sonra bana tecavüz etmeye başladı. Karşı koydum ama başaramadım" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından hamile kaldığını aktaran Nurcan Y., "Köpekler hamile kaldığı zaman, düşük yapmaları için kolaların içine aspirin katılır. Bu insanlar için de geçerli. O zamanlar kola aldı. Ben de içerisine aspirin attım, onu içtim. 1 hafta kadar karnım sürekli ağrıdı ancak sonrasında düşük yaptım" dedi.