CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel yaşamını yitirdi! Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayımladı

Bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören 61 yaşındaki Necip Erel, durumunun ağırlaşması üzerine geçtiğimiz gün Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Erel, müdahalelere rağmen bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Erel için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşamını yitiren yol arkadaşımız, Bayburt İl Başkanımız Necip Erel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Değerli Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve parti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."