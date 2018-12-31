BİLECİK (AA) - AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yağcı, üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bıraktıklarını, umut ve beklentilerle yeni bir yıla daha girdiklerini söyledi.

Her yeni yılın başarının ve umudun egemen olduğu, iyimserlik hissiyatın canlandığı, kardeşlik, dostluk bağlarının pekiştiği, daha iyi yaşam koşullarına ulaşma yolunda yeni isteklerin beklendiği yıl olduğunu belirten Yağcı, şunları kaydetti:

''Ülkemiz, milletimiz ve insanlık alemi ile birlikte yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her bir yeni yıl ve dönemde, yeni gelişmelere ve atımlara kucak açan ilimizde gençlerimize, genç beyinlere, düşüncelere, Bilecik için hazırlanan projelere büyük önem veriyoruz. 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Bilecik, 2019 yılında bu hedefler doğrultusunda yeni projeleri hayata geçirerek, ülkemizin istikrarlı büyümesine en büyük katkı sağlayacak.''

- Milletvekili Tüzün

Tüzün de mesajında 2019 yılının tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Geleceğe güvenle bakmak, barış ve huzur içinde yaşamak, umutsuz kalmamak umuduyla yeni bir yılı karşıladıklarını ifade eden Tüzün, mesajında şunlara yer verdi:

''Acılar, kan ve gözyaşı geride kalsın, çocuklarımız yarınlarından endişe duymasın istiyoruz.Ülkemiz, geleceğimiz ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız için şimdi tarihi bir dönüm noktasındayız. Mart 2019 yerel seçimleri Türkiye için yeni bir başlangıç olacaktır.Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizi yeniden hak ettiği yere taşıma konusunda halkımıza güveniyoruz. 2019'un geçmişin bütün kötülüklerinden arındığı, barış, huzur, adalet ve özgürlük yılı olması umuduyla tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl diliyorum.''