 CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, prostat kanserine yakalandı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan kötü haber geldi. CHP'den yapılan açıklamada Erol'a kanser teşhisi konduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"CHP Elazığ milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol'a yapılan tetkikler sonucu prostat kanseri teşhisi konulmuştur. Bu neticede, bir operasyon geçirecek olan vekilimizin ameliyat sonrasında da bir süre tedavisine devam edilecektir. Siyasetçilerin öncelikli sorumluluklarının seçmenlerine karşı olduğundan hareketle, vekilimizin sağlığı ile ilgili süreç şeffaflıkla yürütülecektir.

Sayın Erol'un tedavi süreci sonrasında hemşehrilerimiz ile bir arada olacağını, Elazığ’ımızın sorunlarına çözüm arayacağını saygılarımızla Elazığ kamuoyunun bilgilerine arz ederiz."

"AMELİYAT GEÇİRECEĞİM, ARKASINDAN İSTİRAHAT SÜRECİM OLACAK"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yaptırdığı kontrollerde kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğunu belirterek, " Bir prostat kanseri teşhisi konuldu. Sevindirici olan başlangıç noktasında olması. 15 Ocak'ta bir ameliyat geçireceğim arkasından bir istirahat sürecimiz olacak. Allah yardımcımız olsun bütün hemşehrilerimin hayır dualarını istiyorum." dedi.

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Erol şunları söyledi:

" Sonuçta bu bir ameliyat, riskleri vardır elbette ama ben hep benim üzerimdeki duaya inanmışımdır. En kısa zamanda tekrar Elazığ'a gelerek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabi ki doğal olarak insan üzülüyor.

Bizim de ailemiz var çocuklarımız var. Onların da psikolojisini düşünüyoruz ,etkileniyorsunuz. İnsan çoğu zaman kendi hayatından çok çocuklarının hayatını daha çok önemsiyor."

"YANIMDA OLDUĞUNU HİSSETTİREN HERKESE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDERİM"

Gürsel Erol, hastalığının öğrenilmesinin ardından kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan ve destek olanlara teşekkür etti. Erol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Arayan, soran, mesaj atan, sosyal medyadan paylaşımlar yapan, güzel dilekleriyle yanımda olduğunu hissettiren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Ameliyat sonrasında bir tedavi ve dinlenme süreceğinde olacağım. Bu geçici süreci tamamladığımda daha büyük bir heyecanla ülkemiz ve Elazığımız için bir arada olacağımıza inancımla..."