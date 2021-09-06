CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılanlar arsına girdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

BÜLENT OĞUZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nereli olduğu bilinmeyen Bülent Oğuz, Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanıdır.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Bülent Oğuz'un evli olup olmadığıyla ilgili bir bilgi bulunamamaktadır.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, henüz ismi bilinmeyen parti binasındaki çaycı bir kadını taciz ettiği ve ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı. Sosyal medyaya yansıyan ses kayıtlarının ardından birçok kullanıcı tarafından tepki alan o anların ardından harekete geçildi ve İl Başkanı Oğuz'un görevine son verildi.