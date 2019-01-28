CHP Eyüpsultan İlçe Binası önünde kavga: yaralılar var

CHP İstanbul Eyüpsultan İlçe Binası girişinde çıkan kavgada yaralıların olduğu belirtildi. lay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe binasına gelen kimliği belirsiz kişiler, Akçiçek ile ilçe yöneticisi Nuri Telek ve belediye meclis üyesi Ali Haydar İşkar'a saldırıda bulundu.

Darp sonucu yaralanan 3 kişi, Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.