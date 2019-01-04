CHP Gaziantep il yönetimi görevden alındı

CHP il yönetiminin parti disiplinine uymadığı için görevden alındığına ilişkin karar CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından İl Başkanı Hayri Sucu’ya iletildi. CHP’li yöneticiler, görevden alınma kararının kendilerine ulaştığını buna gerekçenin ise İYİ Parti ile yapılan ittifak sonrası Gaziantep’te en azından bir merkez ilçe kendi partilerinden aday gösterilmemesine gösterdikleri tepki olduğunu düşündüklerini belirtti.

PEŞ PEŞE GELİŞMELER

Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Akın'ın adaylığını geri çekmişti.

CHP BALIKESİR ADAYINI GERİ ÇEKTİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylığını çektiği Milletvekili Ahmet Akın bir basın açıklaması yayımladı. Akın, parti meclisinin kararıyla adaylığının geri çekildiğini belirterek, "Parti meclisimizin aldığı karar ile açıklanan adaylığım resmi olarak devam ettiği için bugüne kadar açıklama yapmadım. Bugün, yine parti meclisimizin kararıyla adaylığım geri çekildi. Milletimiz için hayırlı olsun. Benden fedakarlık yapmam isteniyorsa, ülkem için, milletim için, vatanım için gözümü kırpmadan fedakarlık yapacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Adaylık benim şahsi meselem olamaz. Meselemiz memleket meselesidir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığım açıklandığı günden bu yana, parti örgütümüzün her kademesindeki mücadele arkadaşlarım başta olmak üzere, bana kucak açan, sahip çıkan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum" dedi.