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CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen İmam hatip okulları ve Kur'an kurslarını hedef aldı skandal açıklamalarda bulundu!
CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen katıldığı bir televizyon programında İmam hatip okulları ve Kur'an kurslarının kapatılması gerektiğini belirterek skandal bir açıklamaya imza attı. Örsan Öymen'e sosyal medya da tepkiler çığ gibi büyüdü.
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