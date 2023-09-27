CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen İmam hatip okulları ve Kur'an kurslarını hedef aldı skandal açıklamalarda bulundu!

CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen katıldığı bir televizyon programında İmam hatip okulları ve Kur'an kurslarının kapatılması gerektiğini belirterek skandal bir açıklamaya imza attı. Örsan Öymen'e sosyal medya da tepkiler çığ gibi büyüdü.

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CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen İmam hatip okulları ve Kur'an kurslarını hedef aldı skandal açıklamalarda bulundu! 1

CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen katıldığı televizyon programında konuştu. İmam Hatip okullarını ve Kur'an kurslarını hedef alan Öymen, ''Herkesi imam yapma işlevi görüyorlar. İmam cumhurbaşkanı, imam bakan, imam bürokrat, imam milletvekili." sözleriyle bu düşüncesini diye getirdi. Kur'an kursları ile ilgili de, "5 - 10 yaşında çocuğa pedagojik açıdan Kur'an'ı anlama, kavrama, öğrenme yetisi olamaz." diyerek Kuran kurslarının reşit vatandaşlara hizmet etmesi gerektiğini savundu.

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CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen İmam hatip okulları ve Kur'an kurslarını hedef aldı skandal açıklamalarda bulundu!
CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen İmam hatip okulları ve Kur'an kurslarını hedef aldı skandal açıklamalarda bulundu!
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