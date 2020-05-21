CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık makam aracı!

Geçen hafta yaptığı açıklamada "Makam araçlarına son verilmeli" diyen Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 4000 motor olan Audi A8 marka zırhlı makam aracı alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne getirilen otomobilin fiyatının yaklaşık 2 milyon lira olduğu biliniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçen hafta parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, burada ekonomik buhrandan çıkışla ilgili 16 maddelik paket açıklamıştı.

"HÜKÜMET İSRAFI ÖNLEMELİ"

Kılıçdaroğlu'nun israf vurgusu yaptığı açıklamasının başlangıcı ise şöyleydi;

"Kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir. Kamuda israfın ve savurganlığın faturasını milletin ödediği bir gerçektir. Hükümet israfı önlemeli ayrıca tasarrufa hangi alanlardan başlayacağını da somut olarak kamuoyuna açıklamalıdır.

Örneğin kamu-özel işbirliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirası'na dönüştürüleceğini, gerekirse kamulaştırılacağını, kamuda merkezi idare ve yerel yönetimlerde makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir."