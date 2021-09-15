Club Brugge 1 - 1 Paris Saint Germain | MAÇ SONUCUInter 0 - 1 Real Madrid | MAÇ SONUCUMasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Eylül 2021 ÇarşambaCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni danışman!Tacizci mülteci skandalı! Parktaki kadınlara sözlü tacizde bulundularEYUDER öğretmenlerinden iz bırakacak çalışma! 81 ilden 155 öğretmeninin hazırladığı Kanıt Temelli STEM+a Hikayeleri kitabı yayınlandıBeşiktaş 1 - 2 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCULiverpool - Milan Şampiyonlar ligi maçı canlı izle | Exxen Canlı yayın izle linkiFatih Erbakan'dan koronavirüs aşısına ilişkin yeni açıklamaSon dakika | Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama: Aşı olmasaydı vaka ve kayıplarımız çok daha yüksek olabilirdi
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni danışman!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni danışman!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Profesör Doktor Kemal Üçüncü oldu. Milliyetçiliği kimliği ile bilinen Üçüncü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş referandumunda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirmiş ve 'hayır' diyeceğini söylemişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni danışman!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel'in Kemal Üçüncü'yü Kemal Kılıçdaroğlu'na önerdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun onayı sonrası  Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyesi Türkolog Profesör Doktor Kemal Üçüncü, Cumhuriyet Halk Partisi AR-GE Bilim, Yönetim, Kültür Platformu Akademik Danışmanlığı'na atandı.

Kılıçdaroğlu'na yeni danışman!

KEMAL ÜÇÜNCÜ KİMDİR?

Kemal Üçüncü, 1993 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

1998 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türk Halk Edebiyatı üzerine yüksek lisans yaptı. Üçüncü, doktorasını Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı üzerine yapmıştır.

Kemal Üçüncü, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde çalışmaktadır.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT