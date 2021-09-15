CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni danışman! Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Profesör Doktor Kemal Üçüncü oldu. Milliyetçiliği kimliği ile bilinen Üçüncü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş referandumunda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirmiş ve 'hayır' diyeceğini söylemişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel'in Kemal Üçüncü'yü Kemal Kılıçdaroğlu'na önerdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun onayı sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyesi Türkolog Profesör Doktor Kemal Üçüncü, Cumhuriyet Halk Partisi AR-GE Bilim, Yönetim, Kültür Platformu Akademik Danışmanlığı'na atandı. KEMAL ÜÇÜNCÜ KİMDİR? Kemal Üçüncü, 1993 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türk Halk Edebiyatı üzerine yüksek lisans yaptı. Üçüncü, doktorasını Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı üzerine yapmıştır. Kemal Üçüncü, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde çalışmaktadır. Berkem Temizel Gece Editörü